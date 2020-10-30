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هل تُطلق التضامن روابط جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل؟.. الحكومة تجيب

10:15 ص الجمعة 30 أكتوبر 2020
هل تُطلق التضامن روابط جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل؟.. الحكومة تجيب

نيفين القباج وزيرة التضامن

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُوضحةً أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي"https://www.moss.gov.eg"، وتقديمها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

وفي السياق ذاته، يُمنح معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً، وينطبق على الفئات التالية: (الأطفال الأيتام، والأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات)، بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط، بحد أقصى (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

معاش الطفل وزارة التضامن

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