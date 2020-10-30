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الحكومة ترد على شائعة فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

10:12 ص الجمعة 30 أكتوبر 2020
الحكومة ترد على شائعة فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، مُوضحةً أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

وناشد المكرز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)

استهلاك الكهرباء أسعار الكهرباء

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