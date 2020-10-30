كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الوفيات والإصابات.. والصحة العالمية تحذر مصر من الموجة الثانية

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة الخميس، تسجيل 179 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وعلى المستوى العالمي والعربي، حذرت منظمة الصحة العالمية مصر من موجة كورونا الثانية، بينما حظرت تونس التجول ليلاً، وعلقت الدراسة ودخول دور العبادة، وأكثر من 8 ملايين مصابًا بـ(كوفيد-19) في الهند، بالإضافة إلى نداء دولي لإبقاء المدارس مفتوحة خلال الأزمة الوبائية.

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