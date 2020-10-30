حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا في مصر وفرنسا تعلن المشتبه به في هجوم نيس

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الحالات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى اليوم.

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ريو دي جانيرو تلغي احتفالات كرنفال الشارع بسبب جائحة كورونا

أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية اليوم الخميس، بأن مدينة ريو دي جانيرو قررت إلغاء احتفالات كرنفال الشارع العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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اليوم.. لميس الحديدي تقدم تغطية خاصة لختام مهرجان الجونة على ON E

تقدم الإعلامية لميس الحديدى، اليوم الجمعة، تغطية خاصة عن مهرجان الجونة السينمائي، في برنامجها "كلمة أخيرة" ويذاع عبر قناة ON E.

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نائب رئيس غرفة السياحة السابق يوجه رسالة للشركات بالتزامن مع عودة رحلات العمرة الأحد المقبل

وجه باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، رسالة إلى أصحاب شركات السياحة والعاملين فيها، عقب إعلان الممكلة العربية السعودية الضوابط المنظمة لتشغيل العمرة من الخارج.

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مسؤولون فرنسيون: المشتبه به في هجوم نيس تونسي وصل فرنسا "قبل أيام"

قال مسؤولون فرنسيون إن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن ثلاثة قتلى في كنيسة بمدينة نيس، شاب تونسي وصل إلى فرنسا قبل أيام.

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