اليوم.. لميس الحديدي تقدم تغطية خاصة لختام مهرجان الجونة على ON E
تقدم الإعلامية لميس الحديدى، اليوم الجمعة، تغطية خاصة عن مهرجان الجونة السينمائي، في برنامجها "كلمة أخيرة" ويذاع عبر قناة ON E.
وتختتم اليوم الجمعة، أعمال وفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الدولى، وكانت الإعلامية لميس الحديدى قدمت المؤتمر الصحفى للمهرجان الذي أقيم ظهر الخميس الماضى، وقالت فيه إن المهرجان يدعم الأصوات الشابة والأصيلة وإن القائمين أصروا أن تبقى الدورة الرابعة ويستمر المهرجان رغم كل التحديات ورغم الظروف وفى الوقت الذي تلغى فيه المهرجانات دوارتها وأصروا على الاستمرار وسند الصناعة والمساعدة في استقبال، مشيرة أنها فخورة بتقديمها للمؤتمر وأنها ستكون موجودة في المهرجان والفاعليات وفخورة بوجدها مع صناع السينما.
وتستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإحياء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، مساء غدا الجمعة، تزامنًا مع احتفالها بإطلاق ألبومها الجديد "يوميات تونس".
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