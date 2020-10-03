وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات للجر الكهربائي



كتب– أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان.

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات والخدمات لركاب المترو خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي، وعلى توافر كافة خدمات الاشتراكات، ثم اطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة سكة حديد السويس، حيث أشار وزير النقل إلى أن هذا الخط سيتم مستقبلًا ازدواجه وتحويله من العمل بالديزل إلى العمل بالكهرباء.

أكد وزير النقل، أن هذه المحطة التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير إلى متابعة معدلات تنفيذ كل محطات وجسر مشروع القطار الكهربائي، حيث تفقد كباري المستقبل 1و2 ومحطات المستقبل والشروق ونفق الشروق وورشة القطار الكهربائي ببدر وباقي المحطات وصولًا إلى محطتي العاصمة الإدارية 1و2، كما اطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 55 %، حين كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي 54% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب 45% من أعمال الكباري بالمشروع، و77% من أعمال الأنفاق، و30% من أعمال جسور السكة وحوالي 55% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ووجّه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع للانتهاء من كافة الأعمال المدنية بنهاية ديسمبر 2020، والأعمال الكهروميكانيكية بنهاية يوليو 2021، لبدء تجارب التشغيل في أغسطس 2021 ليتم تشغيله بشكل كامل في بداية أكتوبر 2021، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة.

كما وجّه الوزير قيادات هيئة الأنفاق بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بامتداد القطار الكهربائي جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل عدد (3) محطات وشمالاً إلى محطة العاشر2 بطول حوالي 5.3 كم، ليشمل عدد (1) محطة ليصل إجمالي طول الخط إلى 90كم بإجمالي 16 محطة وإجمالي تكلفة 2.5 مليار دولار.

ثم تفقد وزير النقل أولى محطات القطار الكهربائي السريع "العلمين /العين السخنة" وهي محطة العاصمة الإدارية التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT والذي يبلغ طوله 438 كم، وعدد محطاته 9 محطات، وإجمالي تكلفته التقديرية 8.5 مليار يورو.

بعدها تفقد وزير النقل مسار مشروع تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية، بدءا من محطة العاصمة الإدارية 2 مرورًا بمحور محمد بن زايد و90 الجنوبي ثم محور المشير ثم الحي السابع، وصولًا إلى محطة الاستاد بيوسف عباس والذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب ) بطول 54 كم تقريبًا، والذي تبلغ محطاته 23 محطة حيث تم نهو 80% من أعمال تصميمات المشروع، و90% من أعمال التربة وجاري تنفيذ أعمال الخوازيق والهيكل الخرساني ومن المقرر بدء توريد الوحدات المتحركة، اعتبارًا من يوليو 2021 كما يتم تنفيد مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم، والذي تبلغ محطاته 11 محطة، ليصل إجمالي أطوال مشروعي المونوريل إلى 96 كم بإجمالي تكلفة 3 مليارات يورو.