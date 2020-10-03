بعد تداول رسالة صوتية مجهولة.. "تاج الدين" يحسم الجدل بشأن مصل الإنفلونزا



كتب- أحمد جمعة:

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، صحة رسالة صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "واتس آب"، والتي تضمنت نصيحة بعدم الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية.

وقال مستشار الرئيس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن "هذه الرسالة المتداولة غير صحيحة على الإطلاق، ومن سبيل ما نُطلق عليه الذباب الإلكتروني".

وأوضح "تاج الدين" أن المقطع الصوتي تضمن معلومات خاطئة وتثير القلق لدى المواطنين، لافتًا إلى أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية، خاصة هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كانت وزارة الصحة والسكان، بدأت توفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بالعجوزة، وفروعها في المحافظات.

والمصل المتوفر، هو المصل الرباعي ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، بـ170 جنيهًا.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن معظم الأمراض التنفسية في فصل الشتاء مصدرها الأنفلونزا، والتي تقلل المناعة وتسمح لأي فيروس بالدخول إلى الجسم.



ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى ضرورة حصول عدة فئات بشكل أساسي على المصل، وهم: من يتعرضون لتجمعات ومن يواجهون عبء الأمراض التنفسية من الأطباء والحوامل ومن يعانون أمراض تنفسية، وكذلك من جربوا أخذ اللقاح وأصبح لديهم حساسية مفرطة ضده، ومن يعانون من حساسية البيض ومن يعانون من متلازمة الشلل الرباعي.



وذكر أن الوقت الأنسب للحصول على اللقاح قبل دخول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن من يحصل عليه حاليا يكَون المناعة بعد أسبوعين.

بدوره، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن المصل يقي تمامًا من الإصابة بالإنفلونزا، وغير ضار لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وفيروس "سي".

وأوضح عقبة في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المصل ضار على أصحاب الأمراض الأكثر استعدادًا للنزيف مثل مرضى سرطان الدم، أو الذين يعانون الإصابة بحساسية "البيض"، محذرًا من إعطاء المصل للأطفال أقل من سنتين.