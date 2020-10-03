توفير جهاز الآشعة المقطعية على العين لمنتفعي التأمين الصحي ببورسيعد

بورسعيد- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توفير جهاز آشعة مقطعية على العين OCT للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

وأوضحت الهيئة أن مميزات جهاز الآشعة المقطعية على العين OCT تشمل إجراء فحوصات طبية متقدمة على العين بصورة عالية الدقة، تساعد على متابعة المرضى الذين يخضعون لجراحات زرع القرنية، وجراحات المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وتحليل أورام ملتحمة العين، والاكتشاف المبكر لأمراض شبكية العين الناتجة عن الإصابة بمرض السكري أو أمراض العين الناتجة عن أية مشاكل طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط العين، بهدف الكشف المبكر عن هذه الأمراض فور حدوثها وعلاجها قبل تطورها لمنع حدوث مضاعفات للحالة المرضية أو الدخول في مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وقالت المشرفة العامة على إدارة التسويق والسياحة العلاجية بالهيئة الدكتور روفانا علي، إن هذا الجهاز هو من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية على العين، وتم السعي على توفيره في إطار إضافة مزيد من الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد بما يسهم في زيادة مدى رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 التي تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وتابعت:" إن الفحص بجهاز الأشعة المقطعية على العين سيتم لجميع مرضى السكري أو ممن هم فوق سن الخمسين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، حيث سيتم عمل الجهاز لمدة 5 أيام شهريًا حسب جدول محدد يضمن توافر الجهاز بجميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لافتة إلى أن الجهاز سيتواجد بالمركز الصحي الإماراتي بورسعيد بدءًا من اليوم ٢٠٢٠/١٠/٣ وحتى ٢٠٢٠/١٠/٥، كما سيتواجد بمركز صحة العرب بورسعيد بدءًا من ٢٠٢٠/١٠/٦ وحتى ٢٠٢٠/١٠/٧".

وتدعو هيئة الرعاية الصحية المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد التابعين للمراكز الصحية سالفة الذكر، وممن هم يعانون من مرض السكري أو فوق سن الخمسين، التوجه إلى المركز الصحي التابع له حسب الأيام المحددة لتواجد جهاز الأشعة المقطعية بالمركز الصحي لإجراء الفحوص الطبية على العين؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للعين والتأكد من خلوها من أية أمراض ناتجة عن مضاعفات صحية لأمراض أخرى كمرض السكري أو ارتفاع ضغط العين، وكذلك الحماية من الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالسكري أو أية أمراض أخرى من خلال الاكتشاف المبكر لها والخضوع للعلاج.​