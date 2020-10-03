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أستاذ مناعة يحذر مرضى سرطان الدم وحساسية "البيض" والأطفال أقل من سنتين من مصل الأنفلونزا

08:29 م السبت 03 أكتوبر 2020
أستاذ مناعة يحذر مرضى سرطان الدم وحساسية "البيض" والأطفال أقل من سنتين من مصل الأنفلونزا

مصل الانفلونزا

كتب- أسامة علي:

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، من الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية لعدة فئات.

وقال عقبة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المصل ضار على أصحاب الأمراض الأكثر استعدادًا للنزيف مثل مرضى سرطان الدم، أو الذين يعانون الإصابة بحساسية "البيض"، محذرًا من إعطاء المصل للأطفال أقل من سنتين.

وأوضح أن هناك بعض الأعراض الجانبية للمصل، تتمثل في حكة بسيطة وإحمرار في موضع الحقن أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، لافتًا إلى أن المصل يقي تمامًا من الإصابة بمرض الإنفلونزا، وغير ضار لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وفيروس "سي".

مصل الأنفلونزا المناعة

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