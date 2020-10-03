الرفاعي: وزارة البيئة ومحافظة المنوفية تحققان النسبة الأعلى في الاستجابة للشكاوى

كتب– أسامة علي:

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، أن وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% من إجمالي الشكاوى التي وقعت في نطاق اختصاصاتها، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة 95%، الموارد المائية والري نسبة 93%، الأوقاف نسبة 91%، والنقل بنسبة 90%.

وأضاف الرفاعي، خلال تقرير تطور استقبال الشكاوى خلال عامين، أنه على مستوى المحافظات، حققت العديد من المحافظات نسب إنجاز فائقة في الاستجابة والتعامل مع شكاوى ومشاركات المواطنين حول مناطق تراكمات القمامة والمخلفات، وتصدرت محافظة المنوفية نسبة الإنجاز بواقع 98%، بين المحافظات التى استقبلت وتعاملت مع ألف شكوى فأكثر، يليها محافظات القليوبية والدقهلية والجيزة والبحيرة بنسبة 97%، ثم محافظة الشرقية بنسبة 96%.