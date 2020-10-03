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وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم

07:35 م السبت 03 أكتوبر 2020
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم اليوم السبت، رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز B737/800 القادمة من مدينة كييف، وعلى متنها 128 راكبًا، وتعد هذه الرحلة هى الأولى من كييف بواسطة الخطوط الأوكرانية إلى مطار مرسى علم.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كإجراء متبع لوصول أولى الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية.

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مطار مرسى علم الخطوط الجوية الأوكرانية أوكرانيا الطيران المدني

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