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مطار القاهرة ينهي صيانة مخرات السيول داخل أرض المهبط (صور)

07:11 م السبت 03 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

تفقد المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم السبت، أعمال مخرات السيول وأعمال المهبط للاطمئنان على التشغيل بكفاءة، استعدادًا لموسم الشتاء المقبل.

وطالب إسحق، العاملين ببذل أقصى جهد في أعمال الصيانة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، والانتهاء من كافة الأعمال الجاري الانتهاء منها بخصوص هذا الشأن، دون التأثير على باقي الأعمال الجاري العمل بها لمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بالمطار، إن هناك تعليمات من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، باتخاذ كافة الإجراءات وأعمال الصيانة، تحسبًا لموسم الشتاء بشكل عام ولأي موجة سيول بشكل خاص.

مطار القاهرة مخرات السيول أرض المهبط شركة ميناء القاهرة الجوي

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