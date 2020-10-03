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بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يقفز لـ93.8% بمصر.. والوفيات في "المتوسط"

06:54 م السبت 03 أكتوبر 2020
بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يقفز لـ93.8% بمصر.. والوفيات في "المتوسط"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان


كتب- أحمد جمعة:

قفز مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر إلى 93.8% حتى اليوم السبت، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد 19".

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 149 حالة جديدة بكورونا، و10 وفيات، وتعافي 288 حالة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند 5.7% بالنظر إلى انخفاض الإصابات المسجلة بالفيروس، وتأرجح عدد حالات الوفاة بين 10 إلى 20 حالة يومياً في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مقاربًا لمتوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وتتخوف وزارة الصحة من زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس نتيجة "التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية"، وفق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة.

مؤشر التعافي فيروس كورونا الصحة المصرية وفيات كورونا

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103466

    عدد المصابين

  • 97143

    عدد المتعافين

  • 5956

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

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