بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يقفز لـ93.8% بمصر.. والوفيات في "المتوسط"



كتب- أحمد جمعة:

قفز مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر إلى 93.8% حتى اليوم السبت، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد 19".

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 149 حالة جديدة بكورونا، و10 وفيات، وتعافي 288 حالة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها، و5956 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند 5.7% بالنظر إلى انخفاض الإصابات المسجلة بالفيروس، وتأرجح عدد حالات الوفاة بين 10 إلى 20 حالة يومياً في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مقاربًا لمتوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وتتخوف وزارة الصحة من زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس نتيجة "التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية"، وفق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة.