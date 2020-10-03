أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين

05:56 م السبت 03 أكتوبر 2020
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

(مصراوي):


اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا وشاملًا مع الرئيس الذي حرص على مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

الرئيس السيسي شباب القضاة

الخبر التالى:

السيسي يبحث موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103466

    عدد المصابين

  • 97143

    عدد المتعافين

  • 5956

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية: مؤشر التعافي من كورونا يقفز لـ93.8% في مصر.. والوفيات في "المتوسط"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا