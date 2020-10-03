هيئة الكتاب: نجاح معرض الإسكندرية رغم جائحة كورونا



(مصراوي):

شهد معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري بأرض كوتة بالأزاريطة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقًا للطاقة الاستيعابية المقررة.

وذكرت الهيئة العامة للكتاب، في بيان أصدرته اليوم السبت، أنه تم بيع أكثر من 1200 عنوان من إصدارات الهيئة في اليوم الأول، في أول ساعتين عمل بعد الافتتاح، ووصل عدد الزائرين أمس إلى 2100 زائر، وبلغت المبيعات أمس 18 ألفًا و841 جنيهًا، بإجمالي كلي للكمية 1601 نسخة.

وأوضح البيان أن الهيئة تشارك في المعرض بعدد كبير من السلاسل، التي تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتي لاقت إقبالًا من الجمهور، ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية" لخالد حنفي ضمن سلسلة حكاية مصر، و"اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفي" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، و"سندباد عصرى" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح "توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة.

ومن ضمن السلاسل أيضًا كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصري في العصر المسيحي" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة إلى إصدارات سلاسل الذخائر، وروائع المسرح العالمي، وآفاق السينما، وعالم الموسيقى، وآفاق الفن التشكيلي، وإبداعات، وأصوات أدبية، ودراسات شعبية.

وأضاف البيان أن جناح هيئة الكتاب يضم أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، حيث تم عمل تخفيضات وخصومات هائلة، ومن تلك الإصدارات (7 سنوات في طيبة للواء سمير فرج، وأبو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم في الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو)، إلى جانب كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.

يذكر أن معرض الإسكندرية للكتاب تقيمه الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري بأرض كوتة بالأزاريطة على مساحة 4200 متر مربع، ويشهد مشاركة 95 ناشرا، إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، وتتراوح أسعار الكتب في المعرض بين 3,5 و23 جنيه للكتاب، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الساعة الـ11 وحتي الـ10 مساء، عدا يوم الجمعة يفتحح أبوابه بعد صلاة الجمعة في الواحدة ظهرا.