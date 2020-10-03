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وزير السياحة والآثار يكشف موعد نقل قناع "توت عنخ آمون" إلى المتحف الكبير

05:25 م السبت 03 أكتوبر 2020
وزير السياحة والآثار يكشف موعد نقل قناع "توت عنخ آمون" إلى المتحف الكبير

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

(مصراوي):

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير سيحدث نقلة نوعية للسياحة المصرية عند افتتاحه.

وقال العناني - في تصريحات صحفية على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الآثري الجديد بمنطقة آثار سقارة - "إنه سيتم نقل القطع الآثرية الكبيرة المهمة، مثل قناع توت عنخ آمون الموجود حاليًا في المتحف المصري، إلى المتحف الكبير، قبيل افتتاح الأخير، حتى لا يغيب عن زائريه لحين افتتاح المتحف باعتباره من أهم القطع الآثرية في العالم".

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن نقل مومياء توت عنخ آمون، الموجودة حاليًا في المقبرة 62 بوادي الملوك بالأقصر، سيتم بناء على قرار لجنة كبيرة تضم نخبة من الخبراء والعلماء، وسيكون القرار في صالح سلامة المومياء، سواء بالاستمرار في المقبرة أو نقلها للمتحف الكبير. ​

خالد العناني وزارة السياحة والآثار قناع توت عنخ آمون المتحف الكبير

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