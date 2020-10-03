"عصر جديد".. مدبولي يطالب المجتمع الدولي بدعم استحقاقات ما بعد السلام بالسودان



الخرطوم- (أ ش أ):

طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام السوداني، وكل الحريصين على مصالح السودان في المجتمعين الإقليمي والدولي، ببذل كل جهد ممكن دعمًا لاستحقاقات ما بعد السلام.

ونقل مدبولي، في مستهل كلمته في حفل توقيع اتفاق السلام السودان في جوبا، إلى الحضور تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهنئته ومباركته، بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وقال مدبولي إن الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق يملؤه الأمل في الاستقرار والرخاء، معربًا عن تقدير مصر للجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة، منذ انطلاق منبر جوبا التفاوضي وحتى اليوم.

وأكد أن مصر طالما دعمت منذ البداية منبر جوبا، بل أعدت وشاركت في التأسيس له بدعوة الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعها، وتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019.

وشدد على قناعة مصر بأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل، يعد أكثر أهمية من التوقيع عليه، مشيرًا إلى ما يحمله ذلك من التزامات سياسية واقتصادية وتنموية وأمنية واجتماعية تحتم على الأطراف الموقعة كافة، بل تفرض على الحريصين مصالح السودان في المجتمعين الإقليمي والدولي، بذل كل جهد ممكن دعمًا لاستحقاقات ما بعد السلام.

وأعرب عن عزم مصر الراسخ نحو استمرار العمل مع الأشقاء في السودان، لتعزيز مختلف أوجه الشراكة القامة بين البلدين الشقيقين، في إطار الروابط الأزلية الممتدة بين شعبينا، وبالشكل الذي يجسد آمال التنمية لشعبي مصر والسودان.

وأضاف أن اجتماع اليوم يؤكد إمكانية تجاوز كل خلاف وبناء علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة بين الأشقاء الأفارقة جميعا، أملا في أن يعزز ذلك من قدرة القارة السمراء الغنية العامرة بالموارد والثروات على حل مشكلاتها وتعزيز التنمية والرخاء في ربوعها.