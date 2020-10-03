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وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار المكهرب "السلام- العاصمة الإدارية- العاشر"

04:49 م السبت 03 أكتوبر 2020
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كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان.

ووجَّه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للانتهاء من كل الأعمال المدنية بنهاية ديسمبر 2020، والأعمال الكهروميكانيكية بنهاية يوليو 2021؛ لبدء تجارب التشغيل في أغسطس 2021، وليتم تشغيله بشكل كامل في بداية أكتوبر 2021.

وشدد وزير النقل على أن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ خصوصًا مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في قلب المدن الجديدة.

ووجه الوزير قيادات هيئة الأنفاق بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بامتداد القطار الكهربائي جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم؛ ليشمل 3 محطات، وشمالًا إلى محطة العاشر 2، بطول نحو 5.3 كم؛ ليصل إجمالي طول الخط إلى 90كم؛ بإجمالي 16 محطة وإجمالي تكلفة 2.5 مليار دولار.

وتفقد الوزير أيضًا أولى محطات القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة؛ وهي محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT، والذي يبلغ طوله 438كم، وعدد محطاته 9، وإجمالي تكلفته التقديرية 8.5 مليار يورو.

وزير النقل تشغيل القطار المكهرب كامل الوزير

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