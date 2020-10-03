لمأجورين.. ونحتاج لروح أكتوبر في معركة البناء

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض المنتسبين للعمل الدعوي يظنون أن التدين أمر حصري علي العاملين في الأمور الدعوية فقط، فهؤلاء يعانون من ضيق أفق ثقافي.

وأضاف خلال الصالون الثقافي الذي عقد، السبت، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التدين موجود بين الجميع، ونحاول القضاء علي ضيق الأفق باللقاءات والندوات والدورات المختلفة، كاشفا أنه سيعقد قريبا لقاء مفتوحا بين الوعاظ والمثقفين للحديث عن الانفجار السكاني.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الوطن لا يتحمل مسئوليته جيل واحد، وعلى كل جيل تقديم التضحيات، كما فعل جيل أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم لنحيا في كرامة".

وتابع: ​"نحتاج لروح أكتوبر في معركة البناء والتنمية، وأبرز ما ميّز جيل أكتوبر التفاف الشعب حول الرئيس والمؤسسات، ونحن في تحدٍ أخطر مما كان ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود".

وقال وزير الأوقاف، لا يمكن لأي انسان أن يتطاول علي وطنه إلا لو كان أجيرا ومستأجرا لهدم وطنه، والقاعدة تقول إن من يرمي وطنه بسهم سيرتد إليه، مضيفا:"من يريدون خراب مصر يستعينون بالرويبضة ليكون طوع بنانهم لأنه لا يتطاول علي وطنه إلا خسيس".