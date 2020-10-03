بالصور.. تطوير المنطقة المحيطة بمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد
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كتب- محمد نصار:
أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن رفع كفاءة الشوارع المحيطة منها شارع شركات البترول المؤدي إلى مصنع التكسير الهيدروجيني بمسطرد وميدان رنين.
وقال صابر، في بيان، السبت: تم إزالة بعض المناطق العشوائية مثل منطقة عرب الحصن القديم، وجرى التصديق من رئيس الجمهورية على أن تتكفل شركات البترول بتكاليف التطوير لتلك المنطقة مساهمات مجتمعية للنهوض بها ورفع كفاءة منطقة مسطرد بشكل عام.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ورئيس حي المطرية.
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