في كل شبر حكاية.. العناني: رفع لافتة مصر المقدسة للاستفادة من السياحة الدينية قريباً

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إننا سنرفع كفاءة الطرق بين شرم الشيخ والأقصر لنربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، ولذا أنشأنا متحفي شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف العناني، خلال كلمته على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة سقارة، اليوم السبت: نعمل الفترة المقبلة تحت لافتة كبيرة، وهي مصر المقدسة، للاستفادة من السياحة الدينية، لأن التنوع الفريد الذي تتميز به مصر لا يوجد في كثير من دول العالم.

وأضاف العناني: سنبدأ حملة تحت عنوان (في كل شبر حكاية.. لأن تفردنا في تنوعنا)، فمنطقة مصر القديمة بها المسجد والمعبد والكنيسة وكلها آثار مقدسة، وهو نفس الموجود في سيناء، ووسط القاهرة، ونستهدف إطلاق هذه الحملة منتصف الشهر المقبل.