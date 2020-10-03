"مصر للطيران" تسيِّر 39 رحلة دولية تقل 4500 راكب.. غدًا

كتب-محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 39 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (القصيم، أبوظبي، تورنتو، بغداد، إنجامينا، لندن، باريس، الخرطوم، المدينة، بيروت، الشارقة، واشنطن، ميلانو، أبوجا، روما، أمستردام، فرانكفورت)، و٣ رحلات إلى كل من (جدة ودبي)، ورحلتين إلى كل من (الرياض والدمام وإسطنبول) ، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر، أسوان) و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٥٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .