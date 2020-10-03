نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، المشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة بتفقد المواقع المختلفة بالعاصمة، حيث قاموا بالمرور على شبكات مرافق الحي الحكومي الجاري تنفيذها، ثم المرور على المحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية وأعمال الهارد واللاندسكيب الجارى الإنتهاء من تنفيذها بالحي السكني R3.

كما ممدوح، اجتماعاً موسعا مع العديد من مسئولي الشركات المنفذة لشبكات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المكاتب الاستشارية المشرفة على أعمال التنفيذ للوقوف على الموقف التنفيذي الحالي ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات.

وشدد ممدوح، على ضرورة الالتزام بتوقيتات تتفيذ شبكات المرافق بالمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال أعمال اللاندسكيب بها، تمهيدا لافتتاحات المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القادمة.

كما أكد نائب رئيس الهيئة، مدى أهمية تلك المشروعات مشددا على أن تكون جميع الشركات على قدر من المسؤولية والجد والالتزام بالانتهاء من الأعمال المكلفة بتنفيذها.