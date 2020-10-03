الجراج إجباري و6 أدوار حدًا أقصى.. ننشر ملامح منظومة البناء الجديدة

ننفرد بنشر خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء نهائيا بمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة مجموعة من الاشتراطات العامة المحدثة لمنظومة البناء الجديدة في العاصمة على النحو التالي:

1- الأنشطة والاستعمالات

- توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا وذلك وفقا لكود الجراجات وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020 من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وخلافه وذلك تبعا للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بكل عقار ويشار إليها لاحقا بالجراجات ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه.

- الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية (إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني) وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.

- بصفة عامة فإن المباني في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقا لما يسمح به في دليل الأنشطة والاستعمالات، وفي جميع الأحوال يحب توفير مداخل ووسائل اتصال رأسية ومسارات ومسالك هروب مستقلة للأنشطة السكنية لفصلها عن الأنشطة غير السكنية، ويسمح بأنشطة غير سكنية في المناطق السكنية والسكنية المختلطة وفقا للضوابط التالية (فيما عدا التراخيص القائمة):

- بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا: لا يجوز استغلالها في أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.

- يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن في مباني مستقلة دون أنشطة سكنية.

2- القيود والارتفاعات

- يتم الالتزام بكامل الاشتراطات وقيود البناء التفصيلية الواردة لكل منطقة والموقعة على خرائط الأحياء.

- الاشتراطات والقيود العامة التالية يتم تطبيقها على المناطق السكنية التي تقع حدودها داخل المناطق الخاصة الواردة بخرائط الاشتراطات علاوة على المناطق والمباني التي لم يرد لها اشتراطات خاصة:

الارتدادات

- يتم ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون البناء الموحد مع عدم السماح بعمل أي بروزات أو شرفات أو بلكونات أو أبراج أو شكمات أو كرانيش بها بأي ارتفاع، كما يسمح باستخدامها كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الأمان أو الهروب وفقا لكود الجراجات، ولا يسمح بعمل أي منشآت بها فوق منسوب الشارع.

- يتم عمل ارتداد خلفي بعمق 4 أمتار وارتداد جانبي بعمق 5.2 متر.

- يعفى من الارتداد الجانبي العقارات التي يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15 مترا.

- في حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضها عن 10 أمتار يتم عمل ارتداد أمامي بعمق 1 متر ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.

الكثافات البنائية والارتفاعات المسموحة

- الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا.

- نسبة البناء لا تزيد عن 60% من مسطح الأرض.

- الكثافة البنائية لا تزيد عن 4.2.

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ننفرد بنشر خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء نهائيا بمحافظة القاهرة