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وسيلة تجسس وسرقة بيانات.. برلماني يحذر من تطبيقات تحدي الصور على "فيسبوك"

01:52 م السبت 03 أكتوبر 2020
وسيلة تجسس وسرقة بيانات.. برلماني يحذر من تطبيقات تحدي الصور على "فيسبوك"

جون طلعت

حذر جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من التطبيقات التي انتشرت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تحدي الصور "قبل وبعد- ميري وملكي- بالجلابية.. إلخ".

وقال النائب، في بيان صحفي له اليوم السبت، إن مثل هذه التطبيقات تسمح باختراق الحسابات الشخصية والاطلاع على البيانات الموجودة فيها؛ بما يشكل خطورة كبيرة على صاحب الحساب، وعدم قدرته في الحفاظ على بعض البيانات.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية عدم التفاعل مع مثل هذه التطبيقات التي تظهر من آن لآخر؛ لا سيما أن هناك شكاوى عديدة من سرقة بعض الحسابات على "فيسبوك" وإساءة استغلالها.

وأشار جون طلعت إلى أن التطبيقات التي تتم فيها مشاركة البيانات الشخصية قد تكون طريقة جديدة للتجسس على الحسابات والبيانات الشخصية لأصحابها، مطالبًا جميع المستخدمين بضرورة الحفاظ على خصوصيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

جون طلعت وسيلة تجسس سرقة بيانات

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