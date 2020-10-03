قرار حكومي بشأن مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن وجود قرار من اللواء محمود شعراوي، الوزير، بشأن مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، لمصراوي، السبت، إنه تقرر مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء حتى 31 أكتوبر الجاري بعد أن كانت تنتهي المهلة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وتابع المصدر: يأتي ذلك لتتوافق نهاية مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع مع نهاية مهلة تقديم طلبات التصالح المحددة من قبل الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.

وتقدر رسوم جدية التصالح في المخالفات بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفرضتها الحكومة بعد رصد وجود توجه من جانب المواطنين للتقدم بطلبات التصالح دون وجود جدية في إتمام التصالح.