أكشن وإحساس لا يوصف.. زاهي حواس يشيد بالاكتشاف الأثري الجديد بسقارة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، مشيدًا بالاكتشاف الأثري الجديد في منطقة سقارة: عندما حدثني الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كي أرى الكشف الأثري الجديد، نزلت ١١ مترًا وفتحت التابوت.. قُلت لمصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنت جئتني للأكشن.

وأضاف حواس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالاكتشاف الأثري الجديد اليوم السبت: إحساسي لا يوصف عندما أفتح تابوت لم يتم فتحه منذ نحو ٢٥٠٠ سنة.

وأضاف وزير الآثار الأسبق: هذا الاكتشاف سيكون من كنوز المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، قد نجحت في الوصول إلى كشف أثري مهم يضم عددًا من التوابيت الأثرية، تجاوز عددها 27 تابوتًا آدميًّا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار؛ حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن ستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.