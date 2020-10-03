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محافظ القاهرة يوضح تفاصيل قرار ركوب كبار السن أتوبيسات النقل بالمجان

12:30 م السبت 03 أكتوبر 2020
محافظ القاهرة يوضح تفاصيل قرار ركوب كبار السن أتوبيسات النقل بالمجان

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن لمن تجاوز 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان كما تم السماح لكبار السن فوق 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأكد محافظ القاهرة، حسب بيان، على أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي وأن تكون هذه البطاقة سارية حتى يتم تطبيق الإعفاء عليه.

وأوضح أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

خالد عبدالعال كبار السن أتوبيسات النقل

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