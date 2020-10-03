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لتعزيز آفاق التعاون المشترك.. رئيس جامعة القاهرة يلتقي مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

11:53 ص السبت 03 أكتوبر 2020
لتعزيز آفاق التعاون المشترك.. رئيس جامعة القاهرة يلتقي مدير مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

الاجتماع

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، اليوم السبت؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات التي تطلقها المؤسسة، ومن أهمها مشروع الكتابة الإبداعية ومبادرة بالعربي، والاستفادة من تجارب الجامعة، واستغلال الدراسات والبحوث التي تصدرها الجامعة في مجال الابتكار؛ لتوسيع نطاق برامج وفعاليات المؤسسة.

وتناول اللقاء مشروعات جامعة القاهرة ومبادراتها لتغيير طرق التفكير وتطوير العقل، وإطلاق مسابقتي التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة تطوير اللغة العربية لمواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوصول إلى رؤى جديدة تبتعد عن طرق التفكير التقليدية، إلى جانب دور جامعة القاهرة في دعم الابتكار ومحو الأمية.

وتناول اللقاء أيضًا البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، والمبادرات التي تقوم بإطلاقها إقليميًّا ودوليًّا للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي. ومن أهم هذه المشروعات مشروع قمة المعرفة، ومشروع تحدي الأمية، ومبادرة "بالعربي"، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

يُذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عضو بمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة جمال بن حويرب

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