رئيس جامعة القاهرة: دعم المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الجيزة من أهم أولوياتنا

كتب- مصراوي:

قالت جامعة القاهرة، في بيان لها اليوم السبت، إنها ستطلق قافلة تنموية شاملة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، لمنطقة "عشش السودان" بالجيزة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، 4 أكتوبر، وتستمر على مدار عام جامعي كامل، في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة.

تطلق القافلة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.

وأوضح الخشت أن القافلة الشاملة لعشش السودان يشارك فيها أساتذة من كليات الطب والآداب والتمريض والدراسات العليا للتربية؛ لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات والتوعية الصحية، وتقديم مساعدات غذائية، ومحو أمية، ودعم نفسي، ومكافحة الإدمان، وتعليم حرف ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وأكد الخشت حرص الجامعة على أداء رسالتها التنموية والخدمية ودعم التوعية بالمجتمع المصري؛ خصوصًا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل شاملة ومجانية نجحت في تحقيق أهدافها في عدة قرى ومدن بمختلف المحافظات، وقدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية وتوعوية لآلاف من البسطاء والمحتاجين.

