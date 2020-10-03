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مطار القاهرة : سفر ووصول 24 ألف راكب على 213 رحلة اليوم

10:34 ص السبت 03 أكتوبر 2020
مطار القاهرة : سفر ووصول 24 ألف راكب على 213 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، وصول 107 رحلات طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12403 ركاب ، بينما يغادر المطار 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 11985 راكبا .

قالت مصادر بالمطار ، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 213 رحلة دولية وداخلية وخاصة من والي عدة وجهات بالخارج تحمل 24 الف راكب من جنسيات مختلفة ، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة .

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

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