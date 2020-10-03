"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع جديد للإصابات في مصر.. وأول تعليق لترامب بعد إصابته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 149حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة.

فيما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بوباء كورونا المستجد.

وخرج ترامب، من البيت الأبيض ليصعد على متن مروحية تابعة للجيش الأمريكي متوجهًا إلى مستشفى عسكري، كإجراء احترازي لتلقي العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا

السيسي: تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي وزوجته من فيروس "كورونا"

الصحة العالمية: العالم ما زال يعيش مرحلة صعبة في مواجهة كورونا

أول ظهور للرئيس الأمريكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

نجل ترامب: احثكم على الدعاء بالشفاء لوالدي

ترامب يصل مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا

أول تصريحات لترامب بعد إصابته بكورونا: أشعر بصحة جيدة (فيديو)

البيت الأبيض: ترامب ليس عاجزًا عن أداء مهامه ونائبه غير مصاب بـ"كورونا"

علماء بريطانيون بارزون يحذرون من استمرار انتشار كورونا على نحو تصاعدي

زوجة ترامب تكشف عن حالتها الصحية: لدي أعراض خفيفة ولكنني بخير

البيت الأبيض: ترامب سيمكث في المستشفى "أيامًا قليلة"

كورونا: دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" لا يمنع الإصابة بمرض كوفيد-19

موسكو تقترح على الإدارة الأمريكية تلقي ترامب "اللقاح الروسي"

كورونا في الأردن: وزارة الخارجية تعلن إصابة 16 موظفا

بايدن يعلق على إصابة ترامب وميلانيا بكورونا

روسيا: إصابات كورونا تتجاوز 9 آلاف خلال 24 ساعة​