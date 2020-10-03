اليوم.. مصر للطيران تسيّر 54 رحلة دولية تقل 5700 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5700 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروسكورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، أثينا، مدريد، باريس، كوبنهاجن، روما، أديس أبابا، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، البحرين، نيويورك، دار السلام، تونس، المدينة المنورة، فيينا، جنيف، أسطنبول، لاجوس، أبوجا، موسكو، أبوظبي)، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من (دبي، جدة)، ورحلتين جويتين إلى كل من (الرياض، الدمام)، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى (الغردقة)، ورحلتين إلى كل من (شرم الشيخ، الأقصر)، ورحلة جوية إلى كل من (أسوان، طابا)، بالإصافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب.

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