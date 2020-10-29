الجيزة: توزيع 61 طن لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً

مصراوي

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستهداف القرى الأكثر إحتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة مديرية الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر إحتياجاً.

وأشار محافظ الجيزة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم توزيع 3 آلاف كيلو لحوم صكوك أضاحي أمس على الأهالى بمركز ومدينة أطفيح وبذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك أضاحي 61 طن على مدار شهرين على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة.

وأضاف أنه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة جاري استكمال توزيع اللحوم، مؤكدًا على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأشاد محافظ الجيزة، بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم موجهًا الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.

من جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف.