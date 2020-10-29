مصر للطيران: تجديد شهادة "الإيزاجو" الدولية من "الأياتا" دون ملاحظات

كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قيام لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا»، بمنح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تجديد اعتماد شهادة «الإيزاجو» الدولية دون نقاط عدم تطابق وذلك بحضور لفيف من قيادات مصرللطيران خلال الجلسة الختامية لإعلان القرار .

وقال زكريا إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتطوير الأداء فى كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري.

وأضاف، أن العنصر البشري بشركات مصر للطيران يتميز بقدرات فنية وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

وقال المهندس مجدي محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، إن نتائج التفتيش جاءت إيجابية، وشملت المراجعات على إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وإنهاء إجراءاته وحتى صعوده الطائرة، وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها علي متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

وأشار محمدين إلى أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم والتي وصلت الي ١٣٥ عميلا من كبري شركات الطيران.

وقال الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بمصر للطيران، إن برنامج مراجعات الـ ISAGO هو برنامج خاص بمنظمة «الأياتا» بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة «الإيزاجو» لمقدمى الخدمة الأرضية فى المطارات من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائرات، ويهدف البرنامج الى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات، وتقليل الحوادث وتقليل تكلفة المراجعات ، وتعد مصر للطيران وشركاتها التابعة من أوائل الشركات العالمية فى الحصول على شهادة الإيزاجو منذ عام 2008 بدون نقاط عدم تطابق ويتم تجديد الإعتماد كل سنتين.

وتشارك مصر للطيران من خلال أنشطة شركات الخدمات الأرضية، الخطوط الجوية، الشحن الجوي، الصيانة والأعمال الفنية، الخدمات الجوية، الشركة القابضة (قطاع السلامة والجودة & قطاع الأمن).