أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

منظمة خريجي الأزهرتدين التفجير الإرهابي في باكستان

09:26 م الخميس 29 أكتوبر 2020
منظمة خريجي الأزهرتدين التفجير الإرهابي في باكستان

آثار انفجار القنبلة داخل مدرسة تعليم القرآن في باك

كتب - محمود مصطفى:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجير الإرهابى الذي وقع يوم الثلاثاء بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل ثمانية طلاب، وإصابة العشرات.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأوضحت المنظمة أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... ".

وتقدمت المنظمة بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

تفجير مدرسة باكستان خريجي الأزهر

الخبر التالى:

لا توصي بإغلاق المدارس.. "الصحة العالمية" تحذر مصر من موجة ثانية لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا