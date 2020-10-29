٧٠ متدربا في ختام دورة أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق بالقابضة للمطارات

كتب - محمد عبيد:

اختتمت الدورة التدريبية (أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق) التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة الحماية المدنية بشركة ميناء القاهرة الجوي واستمرت لمدة شهر كامل .

جاءت الدورة في إطار الخطة السنوية للشركة القابضة للمطارات لتدريب ٢٥% سنوياً من إجمالي العاملين بالشركة علي التعامل السريع حالة حدوث حريق لحين وصول فرق الحماية المدنية، وقد شارك بها هذا العام 70 متدربا .

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية شهدت إقبال كبير من العاملين بالشركة، حيث تقدم معلومات هامة عن التعامل مع الحريق سواء في مكان العمل أو المنزل أو حتي السيارة، وكيفية استخدام طفاية الحريق بالإضافة إلي تدريب عملي علي تجربة إطفاء حريق فعلي في مركز إدارة الحماية المدنية التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي .