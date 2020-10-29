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السكة الحديد: خروج عربتان عن القضبان بقطار " الإسكندرية - بورسعيد" دون إصابات

08:07 م الخميس 29 أكتوبر 2020
السكة الحديد: خروج عربتان عن القضبان بقطار " الإسكندرية - بورسعيد" دون إصابات

خروج عربتان عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الإسكندرية - بورسعيد، بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد، سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أي إصابات.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه تم فصل العربة الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز ٣٠ دقيقة، وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/السنطة/زفتي/الزقازيق.

وأبدت الهيئة اعتذارها لمستقلي القطار، عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.

السكة الحديد خروج قطار القضبان قطار الاسكندرية

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