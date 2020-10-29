"العربية للسياحة": دورات متخصصة في عدة مجالات بالأمن السياحي

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المنظمة العربية للسياحة، عن تقديم حزمة من الدورات المتخصصة في عدة مجالات بالأمن السياحي، وذلك بعد نجاح دورتها السادسة مؤخراً بحضور أكثر من 1150 متدربا من منسوبي وزارات السياحة والداخلية العرب.

وقال العميد حمود بن محمد الجريسي، مدير عام إدارة الأمن السياحي بالمنظمة العربية للسياحة، إن الأمانة العامة للمنظمة، استجابت لمطالب الوفود العربية في نهاية الدورة حول تنفيذ عدة دورات تخدم هذا القطاع المهم انطلاقا من رؤية المنظمة حول أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة.

وأكد الجريسي، في بيان اليوم، أن إدارة الأمن السياحي بالمنظمة ستسعى لتنفيذ عدة دورات متخصصة تخدم هذا القطاع الهام وأولها ستكون في مجال إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت السياحية لما لها من الأهمية في خدمة صناعة السياحة وتنميتها وتطويرها.

جاء ذلك في نهاية الدورة التدريبية السادسة التي أقامتها المنظمة بعنوان "الأمن السياحي" عبر منصتها التدريبية بتقنية الـOn Line، والتي قدمها اللواء دكتور إيهاب العماوي، أستاذ العلوم الأمنية والقانونية المشارك بأكاديمية الشرطة المصرية والمدرب الدولي المحترف والمعتمد من جامعة ميزوري الأمريكية وهيئة المؤهلات بإسكتلاندا بحضور منسوبي وزارات السياحة والداخلية العرب والعاملين بقطاعي السياحة والطيران والتي حققت نجاح منقطع النظير بمشاركة أكثر من 1150 متدرب من المحيط إلى الخليج.