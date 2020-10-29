غدا.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 6300 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 59 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 6300 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، كازبلانكا، أبوظبي، دبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، فرانكفورت، بوادبيست، جدة، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، اربيل).

كما تسير 10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6300 راكب.

وتسير الشركة اليوم الخميس 54 رحلة إلى كل من (تورونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نادجامينا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، الدمام، أمستردام، نيويورك، لندن، باريس، اسطنبول، أثينا، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بغداد، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، المدينة المنورة، الخرطوم)، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، مرسى علم)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​