مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد مع رياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم - سيدي براني).

وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 20

بلطيم 28 20

مطروح 24 17

السلوم 23 19

سيوة 25 16

بورسعيد 27 22

دمياط 27 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 20

العريش 28 21

رفح 27 20

رأس سدر 31 22

نخل 31 19

نويبع 33 25

طابا 33 23

كاترين 28 16

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 35 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 22

إدفو 37 21

أبوسمبل 35 20

الوادي الجديد 35 21

شلاتين 34 24

أبورماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 26​