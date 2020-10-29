الحجز يبدأ الأحد.. ننشر كراسة شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي فهي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

ويمكن مشاهدة كراسة الشروط الخاصة بالحجز على النحو التالي:

اقرا أيضا:

"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

هل تريد معرفة قيمة قسطك الشهري لشقق الإسكان؟.. الإسكان تنشر هذا الفيديو

بـ"المساحات وفروق الأسعار".. تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟ (صور)