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الصحة العالمية: لا نعتقد أن "الغلق العام" بسبب كورونا سيكون فعالا "إلا في هذه الحالة"

01:49 م الخميس 29 أكتوبر 2020
الصحة العالمية: لا نعتقد أن "الغلق العام" بسبب كورونا سيكون فعالا "إلا في هذه الحالة"

الدكتورة رنا الحجة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه مع بداية جائحة كورونا اتخذت الكثير من الدول قرارًا بالغلق العام، لكننا بشكل عام لا نعتقد حالياً أن الغلق العام سيكون فعالا إلا في حالة معينة.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الخميس المقبل؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وأوضحت "الحجة" أن هذه الحالة عندما تضعف قدرة الدولة على منع انتشار المرض، وأضافت: "إجمالا ننصح أن يكون هناك تقييم للمخاطر بشكل متواصل حسب المتغيرات بالبيانات الوبائية، وعلى أساسه يتخذ قرار الغلق في بعض المناطق حسب زيادة عدد الحالات ويستحسن أن تتبع البلدان هذا النظام".

رنا الحجة الغلق العام فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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