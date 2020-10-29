"مصر الرقمية".. "الوزراء" يوضح جهود تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري "فيديو"

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو استعرض من خلاله خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 481 مكتباً.

وجاء في الفيديو أن الخطة قائمة على عدة محاور تشمل الارتقاء والتوسع في هذه المكاتب وفتح فروع لها في مكاتب البريد، وميكنة كافة خدماتها من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، والتي تحقق الدقة في العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وذلك توفيراً للوقت والجهد ومنعاً للازدحام وتحقيق الهدف في الوصول إلى بناء مصر الرقمية.

وأظهر الفيديو أن خطة التطوير تتضمن إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري منها إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يمكن من خلاله التقديم على بعض خدمات الشهر العقاري، وأيضاً الحجز المسبق من خلاله.

كما تم إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية "مصر الرقمية" (https://digital.gov.eg)، سواء كانت توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية في الشهر العقاري (التصديقات على عقود نقل الملكية).

وأشار الفيديو إلى أن فتح فروع لمكاتب الشهر العقاري في مكاتب البريد ساهم في تخفيف الازدحام وتقديم الخدمة في أسرع وقت خاصة وأنها تقوم بتقديم معظم الخدمات من توكيلات وعقود وتسجيلات، باستثناء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءاها في دائرة الاختصاص المكاني لفروع ومكاتب التوثيق.

ورصد الفيديو آراء المواطنين بشأن عملية التطوير التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدين أن هناك اختلافاً كبيراً بين الماضي والحاضر، مشيدين بمستوى الخدمة المقدمة وسرعة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى كفاءة الموظفين وحسن تعاملهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المكاتب للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد المواطنون بالموقع والتطبيق الإلكتروني الذي يقدم خدمات الشهر العقاري، مشيرين إلى أنه يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المحررات.

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