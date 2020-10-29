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بحد أدنى 600 جنيه.. القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه للعاملين بالسياحة

12:22 م الخميس 29 أكتوبر 2020
بحد أدنى 600 جنيه.. القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه للعاملين بالسياحة

محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يستكمل حاليا صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا، تصل إلى 317 مليونا و305 آلاف و236 جنيها، لنحو 146 ألفاً و610 عمال يعملون في 2204 منشآت متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأكد "سعفان"، على أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

محمد سعفان وزير القوى العاملة العاملين بالسياحة فيروس كورونا

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