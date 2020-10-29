محافظ القاهرة يتفقد محيط متحف المركبات الملكية ببولاق قبل افتتاحه
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كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الآثار محيط متحف المركبات الملكية ببولاق أبوالعلا قبل افتتاحه قريبًا.
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة رفع كفاءة الشوارع المحيطة به خاصة الإنارة والتشجير ومراجعة دهان البلدورات والأرصفة.
ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي في مصر ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، إلى جانب مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.
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