أسوة بالتصالح.. مد مهلة تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر
كتب- محمد صلاح:
قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية نوفمبر 2020.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
ومن المقرر أن تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 855 ألف طلب تحويل من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية من الوحدات العقارية، حيث شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
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