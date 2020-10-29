كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات والموجة الثانية الأسوأ.. وهذه الأطعمة تحمي من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99174 حالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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