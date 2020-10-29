أمطار وشبورة وبرودة.. تعرف على أبرز الظواهر الجوية يومي الجمعة والسبت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة على مدار يومي الجمعة والسبت.

الجمعة

يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة وفرص سقوط أمطار خفيفة غربا على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود على شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة، بينما يسود على جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، تسجل على القاهرة الكبرى 30 – 19، والوجه البحري 30 – 19، والسواحل الشمالية الغربية 26 – 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 – 21، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 34 – 24، وشمال الصعيد 33 – 20، وجنوب الصعيد: 37 - 23.

السبت

يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية.

كما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يسود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

ويسود على شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود على جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، تسجل على القاهرة الكبرى 29 – 19، والوجه البحري 29 – 19، والسواحل الشمالية الغربية 26 – 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 – 21، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 32 – 24، وشمال الصعيد 32 – 20، وجنوب الصعيد 35 - 22.