11 مرشحا على مقد يتيم.. سباق النواب يشتعل في الدائرة 13 بالقاهرة

كتب- مصراوي:

تشتعل المنافسة الانتخابية بالدائرة رقم 13 وسميت دائرة عابدين، فيما اتسعت عن العام الماضي لتضم أقسام "عابدين، الوايلي، قصر النيل، الظاهر، الأزبكية"، للتنافس على مقعد واحد في انتخابات مجلس النواب 2020، بعد ان كانت أكثر من دائرة بالانتخابات السابقة يزيد عدد مقاعدها عن الواحد.

5 أحزاب دفعت بمرشحين لها عن تلك الدائرة، وهم: مستقبل وطن عبر وزير الصحة الأسبق أشرف حاتم، الشعب الجمهوري عبر محمد أبوحامد، حماة وطن عبر شيرين فؤاد، الحركة الوطنية عبر صالح خليل، التخالف الشعبي عبر صالح سليمان.

كما نجد عدد من المرشحين الأقباط الذين ترشحوا فيها وتزداد فرصهم وهم أمير هلال وجرجس فوزي مما يزيد الانتخابات اشتعالا.

جولة قطعها مصراوي بالدائرة وجد أن أكثر اللافتات المعلقة من قبل أشرف حاتم وشيرين فؤاد وأمير هلال، الذي لمع نشاطه في الدائرة بإسراعه لتقديم خدمات مجانية للمواطنين أثناء كورونا، فضلا عن مساعدته الدولة بتوفير احتياجات المواطنين مجانية آنذاك، وإعلانه عبر صفحته الاستعداد لتقديم الخدمات مجددا بالموجة الثانية لتتحول لصفحة استغاثة، فضلا عن تعقيمه لعدد من المدارس وأقسام الشرطة.

قال أمير هلال، لمصراوي، إنه حريص على التقاء المسلمين كل جمعة بعد صلاة الجمعة، والأقباط كل أحد بعد قداس الأحد، مشيرا إلى أنه ابن المنطقة منذ الصغر وملم بها وباحتياجاتها، متابعا: "لم أسقط بالباراشوط على المنطقة".

أما وزير الصحة الأسبق فحرص على إقامة المؤتمرات في الحدائق العامة والميادين، مستغلا خبرته في الحديث عن كورونا ومخاطبة أهالي الدائرة بشأن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها، وينتشر صيته أيضا من مناصبه السابقة وانتشاره الإعلامي.

مؤتمرات أشرف حاتم، والتي حضر مصراوي عددا منها لم تخل من حضور أطباء أصدقائه وأمناء حزب مستقبل وطن لدعمه، كما يعتزم إقامة عدد من المؤتمرات قبل انتهاء الدعاية الانتخابية حيث أكد في حديث خاص لمصراوي، على أنه يعتزم عقد مؤتمرين بحضور عدد من قيادات حزبه.

وقال شيرين فؤاد، لمصراوي، عبر اتصال هاتفي، إن لافتاته الانتخابية باتت تُقطع كثيرا في الفترة الأخيرة، معربا عن غضبه من دعم مرشح بعينه داخل الدائرة.

وأوضح مرشح البرلمان عن دورتي 2055 و2010 أنه ملم منذ أن كان نائبا سابقا بطلبات أهالي دائرته، وأن دعم الدولة المصرية هو أمر غير مقتصر على حزب بعينه أو مرشح بعينه بل الجميع يؤيد الدولة ويدعمها.

وغابت الفعاليات داخل نطاق الدائرة للنائب محمد أبوحامد والذي حرص على الترشح لدورة ثالثة، واقتصرت الدعاية الانتخابية له على عدد من اللافتات.